Стала известна возможная причина ухода Конте из "Челси"

"Челси" решил уволить Антонио Конте с поста главного тренера команды из-за его разногласий с футболистами, а также из-за недопонимания с руководством клуба, сообщает Sky Sports. Ранее "синие" официально объявили о расторжении контракта с 48-летним специалистом.

По данным издания, для боссов "Челси" одним из показательных случаев стал конфликт между Конте и нападающим Диегу Костой, который закончился уходом последнего в "Атлетико". Кроме того, итальянец и руководство не могли прийти к согласию по поводу трансферной политики: Конте хотел играть в ней определяющую роль, тогда как управленцы пытались минимизировать его участие в этом вопросе.

Конте руководил "Челси" с 2016 года. Вместе с ним "синие" стали чемпионами АПЛ и взяли Кубок Англии. В прошлом сезоне чемпионат страны лондонцы закончили на пятой строчке.