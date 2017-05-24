Стадион "Уэмбли" окрасился в цвета ЦСКА. ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
16:05 | ФУТБОЛ — Англия

Стадион "Уэмбли" окрасился в цвета ЦСКА

0
0
0
0
7

Стадион "Уэмбли" в Лондоне ненадолго окрасился в цвета ЦСКА, сообщает Твиттер московской команды. Это произошло в рамках празднования десятилетия арены, которая в 2007 году открылась после реконструкции.

Арка "Уэмбли" окрашивалась в цвета всех команд, которые выступали на стадионе за последние 10 лет. Красно-синие провели на нем матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) в декабре 2016 года.

0
0
0
0
7
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (7)
Войти, чтобы оставить комментарий

foreverCSKAforever

Жаль, что на стадионах команд из десятого ирландского дивизиона такое не принято. А так бы сине-бело-голубые цвета могли бы там засветиться.

17:19

Dzaga

Жаль проиграли тогда, а вообще идея интересная и реализация на уровне)

17:10

KoHb-83

shpasic который? вели 3-1 сами упустили победу и сыграли 3-3

17:07

shpasic

а чего они счёт не высветили?

16:53

Москвич1985

это все проделки Слуцкого))))))

16:38

abs68

интересная задумка

16:24

Алексей73

одно слово красиво

16:21