Стадион "Уэмбли" окрасился в цвета ЦСКА

Стадион "Уэмбли" в Лондоне ненадолго окрасился в цвета ЦСКА, сообщает Твиттер московской команды. Это произошло в рамках празднования десятилетия арены, которая в 2007 году открылась после реконструкции.
Арка "Уэмбли" окрашивалась в цвета всех команд, которые выступали на стадионе за последние 10 лет. Красно-синие провели на нем матч шестого тура группового этапа Лиги чемпионов с "Тоттенхэмом" (1:3) в декабре 2016 года.
Last week legendary @WembleyStadium was lit up in the Red-Blue colours as a part of 10th anniversary celebrations #ForAll pic.twitter.com/Z7yZbkfzYt– PFC CSKA Moscow (@PFCCSKA_en) 24 мая 2017 г.
foreverCSKAforever
Жаль, что на стадионах команд из десятого ирландского дивизиона такое не принято. А так бы сине-бело-голубые цвета могли бы там засветиться.
17:19
Dzaga
Жаль проиграли тогда, а вообще идея интересная и реализация на уровне)
17:10
KoHb-83
shpasic который? вели 3-1 сами упустили победу и сыграли 3-3
17:07
shpasic
а чего они счёт не высветили?
16:53
Москвич1985
это все проделки Слуцкого))))))
16:38
abs68
интересная задумка
16:24
Алексей73
одно слово красиво
16:21