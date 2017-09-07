"Спортинг" намерен подать жалобу в ФИФА на "Вест Хэм"

Руководство лиссабонского "Спортинга" намерено подать жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на "Вест Хэм", утверждает Sky Sports. По мнению португальцев, "молотобойцы" вели незаконные переговоры с Виллиамом Карвалью после того как им не удалось договориться о трансфере с клубом.

Ранее сообщалось, что лондонцы заинтересованы в подписании контракта с игроком, в договоре которого прописана сумма отступных в 40 миллионов фунтов стерлингов. При этом англичане не были готовы заплатить такую цену за трансфер 25-летнего португальца.