Сон Хын Мин: "Тоттенхэм" показал характер и заслужил победу над "Кардиффом"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин рассказал, за счет чего его команде сегодня удалось переиграть "Кардифф" (3:0).

- Мы реабилитировались за поражение от "Вулверхэмптона" (1:3), и это самое главное. Матч с "Кардиффом" был очень важным для нас, мы показали наш характер, - приводит слова Сона ВВС. - Конечно, "Тоттенхэму" повезло с ранним голом, но мы заслужили победу и могли забить еще больше. Безусловно, ранние голы придали нам уверенности. Мы сыграли агрессивно. В первом тайме нам удалось трижды забить, а вторая половина игры получилась более расслабленной.

Благодаря этому результату подопечные Маурисио Покеттино набрали 48 очков и обошли шедший на втором месте "Манчестер Сити" на один балл.

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