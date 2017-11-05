Сон Хын Мин - самый результативный азиат в истории премьер-лиги

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стал самым результативным азиатским футболистом в истории премьер-лиги. Рекордным для форварда "шпор" стал гол в ворота "Кристал Пэлас" в матче 11-го тура чемпионата Англии.

Второе место в этом списке занимает Пак Джи Сун ("Манчестер Юнайтед", 19 голов). Тройку лучших замыкает Ки Сон Ен ("Суонси", 13).

Напомним, кореец выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. В общей сложности на его счету 101 матч в составе лондонцев. За это время он забил 31 мяч.