Сон Хын Мин - самый результативный азиат в истории премьер-лиги

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стал самым результативным азиатским футболистом в истории премьер-лиги. Рекордным для форварда "шпор" стал гол в ворота "Кристал Пэлас" в матче 11-го тура чемпионата Англии.
Второе место в этом списке занимает Пак Джи Сун ("Манчестер Юнайтед", 19 голов). Тройку лучших замыкает Ки Сон Ен ("Суонси", 13).
Напомним, кореец выступает за "Тоттенхэм" с 2015 года. В общей сложности на его счету 101 матч в составе лондонцев. За это время он забил 31 мяч.
Son Heung-min is now the highest Asian goalscorer in Premier League history with 20 goals.– Match of the Day (@BBCMOTD) 5 ноября 2017 г.
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