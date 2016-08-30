12:10 | ФУТБОЛ — Англия

Сон Хын Мин не намерен уходить из "Тоттенхэма"

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Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин не планирует менять клубную прописку, несмотря на слухи. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 24 летний кореец может вернуться в Германию, где ранее играл за "Гамбург" и "Байер".

- Ничего не слышал о моем трансфере, - цитирует London Evening Standard футболиста. - Не хочу думать о том, что происходит за пределами стадиона. Сосредоточен лишь на игре в футбол. Тем не менее, слухи об уходе не очень хороший знак, но я думаю, что они связаны с любовью ко мне в Германии.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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вот только на самом ЧМ они вряд ли сыграют

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