Сон Хын Мин не намерен уходить из "Тоттенхэма"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин не планирует менять клубную прописку, несмотря на слухи. Ранее в СМИ появилась информация о том, что 24 летний кореец может вернуться в Германию, где ранее играл за "Гамбург" и "Байер".

- Ничего не слышал о моем трансфере, - цитирует London Evening Standard футболиста. - Не хочу думать о том, что происходит за пределами стадиона. Сосредоточен лишь на игре в футбол. Тем не менее, слухи об уходе не очень хороший знак, но я думаю, что они связаны с любовью ко мне в Германии.