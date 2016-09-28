Сон Хын Мин может покинуть "Тоттенхэм" для прохождения военной службы

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин может столкнуться с проблемами с законом у себя на родине. Как сообщает The Telegraph, 24-летний форвард не прошел обязательную военную службу в Корее и должен это сделать до наступления 28-летия. Причем срок службы составляет 21 месяц. Шанс избежать ее у корейских спортсменов есть, если они на Олимпиаде завоевывают медали, однако на Играх-2016 корейцы с Соном в составе вылетели в четвертьфинале. Шанс избежать военной службы и ограничиться четырехнедельными сборами у Сона будет в 2018 году, когда пройдут Азиатские игры. Ему со сборной Кореи нужно завоевать на них золотую медаль.

Напомним, что Сон Хын Мин стал автором победного гола "Тоттенхэма" в ворота ЦСКА в матче 2-го тура группового турнира Лиги чемпионов.