Сон Хын Мин, избежавший службы в армии, вернулся к тренировкам в "Тоттенхэме"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин вернулся в расположение своего клуба. Кореец приступил к тренировкам.

Напомним, форвард в конце лета выступал на Азиатских играх-2018 за сборную Кореи. Он помог своей команде одержать победу и выполнил одно из условий, которое снимает с него воинскую обязанность.

Сказка Сонни. Кореец из "Тоттенхэма" избежал службы в армии //

Корейскому футболисту Сон Хын Мину удалось откосить от армии