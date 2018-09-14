02:11 | Футбол — Англия

Сон Хын Мин, избежавший службы в армии, вернулся к тренировкам в "Тоттенхэме"

Обсудить
0

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин вернулся в расположение своего клуба. Кореец приступил к тренировкам. 

Напомним, форвард в конце лета выступал на Азиатских играх-2018 за сборную Кореи. Он помог своей команде одержать победу и выполнил одно из условий, которое снимает с него воинскую обязанность.

Сказка Сонни. Кореец из "Тоттенхэма" избежал службы в армии //
Корейскому футболисту Сон Хын Мину удалось откосить от армии

 

Обсудить
0
Материалы других СМИ
Загрузка...