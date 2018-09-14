Сон Хын Мин, избежавший службы в армии, вернулся к тренировкам в "Тоттенхэме"

Нападающий "Тоттенхэма" Сон Хын Мин вернулся в расположение своего клуба. Кореец приступил к тренировкам.
Напомним, форвард в конце лета выступал на Азиатских играх-2018 за сборную Кореи. Он помог своей команде одержать победу и выполнил одно из условий, которое снимает с него воинскую обязанность.
Сказка Сонни. Кореец из "Тоттенхэма" избежал службы в армии //
Корейскому футболисту Сон Хын Мину удалось откосить от армии
Welcome home, Sonny! 🙌 💙#COYS pic.twitter.com/WJosMdgbhA– Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) 13 сентября 2018 г.