Сон Хын Мин: "Хочу и в третий раз получить награду лучшего игрока месяца"

Полузащитник "Тоттенхэма" Сон Хын Мин благодарен своим одноклубникам за то, что его признали лучшим игроком месяца. Также он отметил, что хочет продолжать прогрессировать и еще раз получить награду.

- Я очень благодарен своим товарищам по команде, - цитирует пресс-служба клуба Сона. - Это мой второй подобный трофей, но я не намерен останавливаться - хочу получить и третий. Думаю, что это награда не только моя, но и всей команды, и я действительно горжусь тем, как мы играли в апреле. Мы выиграли у "Арсенала", я забил много голов, мы сражались в каждой игре, и мы пропустили лишь один мяч. У меня остались хорошие воспоминания от апреля. Благодарен всем, кто голосовал за меня. Это еще не конец - я хочу сражаться в каждой игре, на каждой тренировке и показать, что я могу быть еще лучше.