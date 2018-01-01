Соланке - в основе "Ливерпуля" на матч против "Бернли", Коутинью и Салах вне заявки

Стал известен стартовый состав "Ливерпуля" на матч 22-го тура чемпионата Англии против "Бернли". В заявке "красных" отстутствуют Филиппе Коутинью и Мохамед Салах. Египтянин получил повреждение в игре против "Лестера" (2:1). Причины отсутствия в составе бразильца неизвестны. Отметим, что с первым минут на поле выйдет форвард Доминик Соланке.

Полностью состав "Ливерпуля" выглядит следующим образом:

Миньоле, Александр-Арнолд, Клаван, Ловрен, Гомез, Джан, Вейналдум, Лаллана, Окслейд-Чемберлен, Мане, Соланке.

Запасные: Кариус, Матип, Милнер, Робертсон, Фирмину, Ингз, Вудберн.

Матч "Бернли" - "Ливерпуль" пройдет сегодня, 1 января. Начало - в 18.00 по московскому времени.