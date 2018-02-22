21:29 22 февраля | Футбол — Англия

Сол Кэмпбелл: "Я один из величайших умов в футболе, я хочу возглавить клуб"


Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл считает себя одним из самых выдающихся умов в футболе и возмущен тем, что ему не удается получить работу. 43-летний ветеран получил лицензию Pro, однако на данный момент работал только ассистентом в сборной Тринидада и Тобаго в 2017 году.

- Я уверен, что тренировать футбольный клуб не так сложно, как заниматься ракетостроением, - цитирует Talksport Кэмпбелла. - Если ты достаточно умен и быстро учишься, то довольно скоро, через 2-3 игры, поймешь, что нужно команде, чтобы сохранить прописку в дивизион, подняться в таблице выше, пробиться в плей-офф или даже стать первым.

Я не могу поверить: я один из величайших умов в футболе, и мой потенциал растрачивается впустую из-за отстутствия практики или, может быть, из-за того, что слишком часто выражаю свое мнение. 

Посмотрите на Германию - там любят людей, которые выражают свое мнение. Там они получают работу. 

Я обращался в "Оксфорд", но меня не взяли. Возможно, из-за нехватки опыта. Но это замкнутый круг. Опыт? Как мне получить опыт? Нужна работа, чтобы получить опыт. 

Я не хочу опускаться слишком низко, не хочу работать под чьим-то началом и думать: "Что я здесь делаю?" Я хочу сам руководить командой.

В 2015 году Кэмпбелл заявлял о намерении баллотироваться на пост мэра Лондона, но не вошел в число выдвинутых кандидатов. В ноябре прошлого года англичанин говорил, что хочет возглавить сборную США. Получив тренерскую лицензию, Кэмпбелл призвал английские клубы выбирать тренеров, не обращая внимания на цвет кожи.

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