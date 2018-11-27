Сол Кэмпбелл возглавит первый клуб в карьере - в четвертом английском дивизионе

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл возглавит первый клуб в карьере, сообщает The Telegraph. Им станет клуб английской лиги 2 (четвертого по силе дивизиона) "Макклсфилд Таун". Команда на данный момент одержала две победы в 19 матчах и занимает последнее место в таблице. Кэмпбелл сменит исполняющего обязанности главного тренера Нила Ховарта.

В октябре этого года Кэмпбелл вошел в тренерский штаб молодежной сборной Англии. Ранее он неоднократно возмущался из-за того, что ему не дают шанс проявить себя в роли тренера.