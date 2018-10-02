Сол Кэмпбелл вошел в тренерский штаб молодежной сборной Англии

Бывший защитник сборной Англии Сол Кэмпбелл вошел в тренерский штаб молодежной сборной, сообщает Daily Mirror. Он будет ассистировать Эйди Ботройду в товарищеских матчах с Германией и Италией.

- Меня попросили поработать с Эйди на товарищеских матчах, и я принял это, - сказал Кэмпбелл. - Это будут товарищеские матчи дома с Германией и на выезде с Италией. Для меня это здорово. Посмотрим, что будет, но здорово, что я вовлечен в это.

Тренерская карьера Кэмпбелла на данный момент ограничивается работой в штабе Тринидада и Тобаго на ЧМ-2018.