Сол Кэмпбелл: "Теперь у "Маклсфилда" есть игрок, который был одним из лучших в мире"

Новый главный тренер "Маклсфилда" Сол Кэмпбелл обратился к скептически настроенным болельщикам клуба. 44-летний англичанин понимает, что ему будет непросто, так как это его первая самостоятельная работа тренером.

- Я знаю, что некоторые фанаты клуба после моего назначения, вероятно, будут говорить: "Что здесь происходит?" - цитирует Sky Sports Кэмпбелла. - Но у вас теперь есть футболист международного уровня, который был одним из лучших игроков в мире. Думаю, что это хороший взаимный баланс.

Да, это мой первый клуб, но я должен был начинать где-то. Для меня большая честь быть здесь, и я буду работать ответственно.