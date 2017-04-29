Сол Кэмпбелл: "Думаю, летом Санчес захочет уйти из "Арсенала"

Бывший защитник "Арсенала" Сол Кэмпбелл выразил надежду на то, что полузащитник Месут Езил и нападающий Алексис Санчес останутся в лондонском клубе. Ранее сообщалось, что в летнее трансферное окно оба футболиста могут покинуть команду.

– Я бы хотел, чтобы Езил и Санчес остались в "Арсенале", – цитирует Betstars Кэмпбелла. – Думаю, ситуация с Месутом куда легче, чем с Алексисом. Положение чилийца вызывает все больше сомнений, за него в любом случае будут бороться топ-клубы, которые будут готовы выложить большую сумму. Вероятно, и сам игрок захочет сменить обстановку, учитывая положение "Арсенала".