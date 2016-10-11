Сол Бамба присоединился к "Кардифф Сити"

Защитник сборной Кот-д'Ивуара Сол Бамба подписал контракт с "Кардифф Сити". Как сообщает пресс-служба клуба, с 31-летним ивуарийцем, который с 31 августа был свободным агентом, заключено двухлетнее соглашение. В этом сезоне футболист успел сыграть в четырех матчах за "Лидс".

- Рад оказаться в "Кардифф Сити", - признался Бамба. - Как только этот вариант возник, я вцепился в него. С нетерпением жду, чтобы предложить свой опыт и лидерство "Кардифф Сити".