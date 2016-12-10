21:41 10 декабря | ФУТБОЛ — Англия

Снодграсс извинился за пенальти, признавшись, что "нырял"

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Полузащитник "Халл Сити" Роберт Снодграсс принес извинения за назначенный за фол на нем пенальти в матче 15-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (3:3). Шотландец признал, что просто воспользовался ситуацией.

"Извините. На мой взгляд, там не было никакого пенальти. Но я понимал, что защитник пойдет в подкат, и попытался этим воспользоваться", – написал в своем твиттере Снодграсс.

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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баламошка

Не надо дисквалифицировать, а то резона признаваться не будет в симуляции. Получится, что если соврёшь, то от этого ещё и выгода будет.

22:01 10 декабря

shpasic

за честность можно всего пару матчей дисквы дать.

21:48 10 декабря

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