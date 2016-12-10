Снодграсс извинился за пенальти, признавшись, что "нырял"

Полузащитник "Халл Сити" Роберт Снодграсс принес извинения за назначенный за фол на нем пенальти в матче 15-го тура чемпионата Англии с "Кристал Пэлас" (3:3). Шотландец признал, что просто воспользовался ситуацией.

"Извините. На мой взгляд, там не было никакого пенальти. Но я понимал, что защитник пойдет в подкат, и попытался этим воспользоваться", – написал в своем твиттере Снодграсс.

Apologies from my end it was never a penalty, but genuinely thought defender was going to slide, so tried to ride the tackle🙌 – Robert snodgrass (@robsnodgrass7) 10 декабря 2016 г.