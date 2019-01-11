СМИ: Зинченко покинет "Манчестер Сити" и может продолжить карьеру в Испании

Полузащитник "Манчестер Сити" Александр Зинченко, несмотря на первый забитый гол, все-таки покинет английский клуб этой зимой, информирует "Спорту День за Днем". Отмечается, что наиболее вероятным вариантом продолжением карьеры для украинца является Испания.

Зинченко хочет получать больше игровой практики, однако "МанСити" не может на данный момент сделать его игроком стартового состава. При это в российский клуб возвращаться украинец не планирует.

– Александр уйдет, но пока не понятно куда. "Наполи"? Испания – это более реальный вариант, – отметил источник, близкий к футболисту.

Ранее сообщалось, что "Бетис" заинтересован в приобретении Зинченко. Кроме того, появлялась информация, что футболист может вернуться в "Уфу".



В этом сезоне Зинченко принял участие в 11 матчах за "Манчестер Сити" во всех турнирах, забил один гол и отдал две голевые передачи.