20:39 | Футбол — Англия

СМИ: Зидан назвал игрока, которого подпишет первым, если возглавит "МЮ"

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Бывший главный тренер "Реала"  Зинедин Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед". Как утверждает Le 10Sport, 46-летний француз уже рассказал руководству "красных дьяволов" о намерении подписать нападающего "Атлетико"  Антуана Гризманна

Манкунианцам придется выплатить 200 миллионов евро отступных за 27-летнего француза. Сам форвард несколько раз заявлял об отсутствии желания покидать "Атлетико".

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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