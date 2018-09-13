СМИ: Зидан назвал игрока, которого подпишет первым, если возглавит "МЮ"

Бывший главный тренер "Реала" Зинедин Зидан может возглавить "Манчестер Юнайтед". Как утверждает Le 10Sport, 46-летний француз уже рассказал руководству "красных дьяволов" о намерении подписать нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

Манкунианцам придется выплатить 200 миллионов евро отступных за 27-летнего француза. Сам форвард несколько раз заявлял об отсутствии желания покидать "Атлетико".

Гризманн выступает за "Атлетико" с 2014 года. В составе мадридского клуба он выигрывал Лигу Европы и Суперкубок УЕФА.

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