СМИ: "Ювентус" ведет переговоры с Марсьялем

"Ювентус" ведет переговоры с нападающим "Манчестер Юнайтед" Антони Марсьялем, сообщает Fottball Italia со ссылкой на Paris United.

По данным издания, туринский клуб намере договориться с 22-летним форвардом до того, как сделает официальное предложение "красным дьяволам". Ранее сообщалось, что Марсьяль хочет покинуть Манчестер из-за того, что главный тренер "красных" Жозе Моуринью не предоставляет ему достаточного количества игрового времени.

Сам "Манчестер Юнайтед" готов расстаться с французом, но не менее чем за 85 миллионов евро, при этом руководство "дьяволов" предпочтет продать игрока в любую лигу, кроме английской.

Напомним, Марсьяль выступает за "Манчестер Юнайтед" с 2015 года. В прошедшем клубном сезоне он сыграл в 45 матчах и забил 11 голов.