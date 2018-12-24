СМИ: "Ювентус" предложил Рэмси 10 миллионов евро в год

Полузащитник "Арсенала" Аарон Рэмси заключил контракт с "Ювентусом" с зарплатой в 10 миллионов евро в год, информирует Football Italia.

Контракт игрока с клубом истекает в июне, и со следующего месяца он сможет вести переговоры с любым другим клубом. Согласно изданию, туринский клуб уже заключил соглашение с Рэмси.

Ранее сообщалось, что "Юве" - главный кандидат на Рэмси. При этом ранее была информация, что он дал согласие на переход в "Интер". Контракт футболиста с "Арсеналом" истекает в конце сезона. Также на футболиста претендует "ПСЖ".

27-летний валлиец в текущем сезоне провел 21 матч за "Арсенал" и забил два мяча при шести голевых передачах. 26-летний испанец в 18 матчах за "Реал" забил четыре года при одной голевой передаче.

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