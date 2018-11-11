12:49 | Футбол — Англия

СМИ: "Ювентус" готов отдать Сандру, Бенатию или Манджукича в обмен на Погба

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"Ювентус" хотел бы вернуть полузащитника "Манчестер Юнайтед"  Поля Погба, сообщают британские СМИ. Ради этого итальянский клуб готов расстаться с одним из своих игроков.

По данным Express, чтобы уменьшить сумму отступных, взамен "Юве" может отдать одного из своих футболистов "МЮ" в рамках сделки. Это защитники Алекс Сандру и Мехди Бенатиа либо форвард Марио Манджукич. Погба уже выступал за "Ювентус" и признавался, что сохранил хорошие отношения с клубом.

В текущем сезоне 25-летний француз провел 15 матчей за "Манчестер Юнайтед" и забил пять мячей при четырех голевых передачах.

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Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/football/italy/

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