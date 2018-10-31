СМИ выяснили причину крушения вертолета владельца "Лестера"

Вертолет владельца "Лестера" Вишай Шривадданапрабха потерпел крушение из-за неисправности рулевого винта воздушного судна, утверждает Sky News.

Президент "Лестера" после окончания домашнего матча 10-го тура против "Вест Хэма" (1:1) разбился в собственном вертолете. После взлета с поля он рухнул на парковку стадиона "Кинг Пауэр". Сообщается, что крушение произошло из-за неисправности рулевого винта воздушного судна.

Опубликовано видео крушения вертолета владельца "Лестера". Жуткое зрелище