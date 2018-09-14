СМИ: "Вулверхэмптону" придется заплатить 18 миллионов евро за Патрисиу, подписанного свободным агентом

"Вулверхэмптон" близок к урегулированию с лиссабонским "Спортингом" перехода вратаря Руя Патрисиу в английский клуб. Как сообщает A Bola, "волкам" придется заплатить 18 миллионов фунтов стерлингов за игрока, который присоединился к команде на правах свободного агента минувшим летом.

Вратарь разорвал контракт со "Спортингом" после атаки фанатов, воспользовавшись пунктом в контракте. Новое руководство португальского клуба решило добиться компенсации в размере 50 миллионов евро через ФИФА, но "Вулверхэмптон" может избежать споров, если выплатит 18 миллионов фунтов.