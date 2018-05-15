СМИ: Вслед за Венгером "Арсенал" покинут тренеры и медицинский персонал

"Арсенал" прекращает сотрудничество с частью медицинского персонала и шестью тренерами, большинство из которых работает в клубе более 20 лет, сообщает Daily Mail.

Свои посты покинут тренер первый команды Нил Банфилд (в команде с 1997 года-го), ассистент Венгера Боро Приморац (с 1997-го), наставник вратарей Джерри Пейтон (с 2003), тренер по фитнесу Тони Кольберт (с 1998-го), а также ответственный за оборудование и экипировку Пол Джонсон (с 1981-го).

Контракт не будет продлен и с главой медицинской службы Кевином Левином, который работает в "Арсенале" 23 года.