СМИ: Вслед за Венгером "Арсенал" покинут тренеры и медицинский персонал

"Арсенал" прекращает сотрудничество с частью медицинского персонала и шестью тренерами, большинство из которых работает в клубе более 20 лет, сообщает Daily Mail.
Свои посты покинут тренер первый команды Нил Банфилд (в команде с 1997 года-го), ассистент Венгера Боро Приморац (с 1997-го), наставник вратарей Джерри Пейтон (с 2003), тренер по фитнесу Тони Кольберт (с 1998-го), а также ответственный за оборудование и экипировку Пол Джонсон (с 1981-го).
Контракт не будет продлен и с главой медицинской службы Кевином Левином, который работает в "Арсенале" 23 года.
grukovviktor
Представьте, а я всего за две недели накачал пресс, подкачал руки и спину и сбросил пару килограмм и это всё, без диет и спорта! Я вообще ленивый и не могу сидеть на диетах и заниматься спортом, но недавно вычитал в одном блоге как можно подкачаться и привести тело в порядок сидя дома и ничего не делая, и я решил опробовать ведь цена вопроса копеечная. От результата был в шоке не только я, никто не верил что так можно накачать пресс и сделать тело красивым, теперь и жена захотела опробовать. Вот тот блог, где подpобнo вcе опиcано--- http://linkto.eu/mblog
11:20