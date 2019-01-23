СМИ: вратарь "Кристал Пэлас" Хеннесси получит дисквалификацию за нацистское приветствие

Вратарь "Кристал Пэлас" Уэйн Хеннесси​ будет дисквалифицирован Футбольной ассоциацией Англии (FA) за фотографию, где 31-летний валлиец показывает жест, похожий на нацистское приветствие, сообщает BBC Sport.

Хавбек "Кристал Пэлас" Макс Майер​ после игры третьего раунда Кубка Англии против "Гримсби Таун" (1:0) опубликовал в Инстаграме фотографию, где Хеннесси вскинул правую руку в нацистском приветствии, а левую ладонь приложил ко рту, имитируя усы. Сам Хеннесси позднее извинился за свой жест и сказал, что он был случайным и его неправильно поняли.

По информации СМИ, голкипера могут дисквалифицировать на пять матчей.