СМИ: вместо Слуцкого "Уотфорд" возглавит Роджер Шмидт

Бывший главный тренер "Байера" Роджер Шмидт является фаворитом на пост наставника "Уотфорда", сообщает The Independent. Клуб, занявший 17-е место в чемпионате Англии, ищет специалиста, который мог бы поставить команде атакующий футбол, а также говорил бы по-английски. В минувшем сезоне команду возглавлял итальянец Вальтер Маццарри.

Ранее сообщалось, что Маццарри в "Уотфорде" может сменить экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Также в числе претендентов входят Марку Силва из "Халл Сити" и Клаудио Раньери, приведший в прошлом сезоне "Лестер" к чемпионству.