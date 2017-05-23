СМИ: вместо Слуцкого "Уотфорд" возглавит Роджер Шмидт

Бывший главный тренер "Байера" Роджер Шмидт является фаворитом на пост наставника "Уотфорда", сообщает The Independent. Клуб, занявший 17-е место в чемпионате Англии, ищет специалиста, который мог бы поставить команде атакующий футбол, а также говорил бы по-английски. В минувшем сезоне команду возглавлял итальянец Вальтер Маццарри.
Ранее сообщалось, что Маццарри в "Уотфорде" может сменить экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Также в числе претендентов входят Марку Силва из "Халл Сити" и Клаудио Раньери, приведший в прошлом сезоне "Лестер" к чемпионству.
spetrov
shpasic, да там любое имя можно ставить, говоря про любой клуб. Любимое занятие - гадание на кофейной гуще.
10:45
shpasic
можно про любое назначение тренера теперь добавлять в начале "Вместо Слуцкого...", например: вместо Слуцкого Барселону возглавит Вальверде.
10:17