СМИ: вместо Слуцкого "Уотфорд" возглавит Роджер Шмидт. ФУТБОЛ - Англия. СПОРТ-ЭКСПРЕСС
09:57 | ФУТБОЛ — Англия

СМИ: вместо Слуцкого "Уотфорд" возглавит Роджер Шмидт

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Бывший главный тренер "Байера" Роджер Шмидт является фаворитом на пост наставника "Уотфорда", сообщает The Independent. Клуб, занявший 17-е место в чемпионате Англии, ищет специалиста, который мог бы поставить команде атакующий футбол, а также говорил бы по-английски. В минувшем сезоне команду возглавлял итальянец Вальтер Маццарри. 

Ранее сообщалось, что Маццарри в "Уотфорде" может сменить экс-наставник ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий. Также в числе претендентов входят Марку Силва из "Халл Сити" и Клаудио Раньери, приведший в прошлом сезоне "Лестер" к чемпионству.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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spetrov

shpasic, да там любое имя можно ставить, говоря про любой клуб. Любимое занятие - гадание на кофейной гуще.

10:45

shpasic

можно про любое назначение тренера теперь добавлять в начале "Вместо Слуцкого...", например: вместо Слуцкого Барселону возглавит Вальверде.

10:17