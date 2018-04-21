СМИ: владелец "Арсенала" вынудил Венгера уйти в отставку

Главный тренер "Арсенала" Арсен Венгер хотел отработать свой контракт, рассчитанный до лета 2019 года, до конца, утверждает Sun. Накануне французский специалист объявил, что покинет команду после окончания сезона-2017/18.

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По информации издания, Венгер лишился поддержки со стороны владельца клуба Стэна Кронке. При этом, за досрочное расторжение контракта 68-летний специалист получит 11 миллионов.

Напомним, Венгер возглавил "Арсенал" в 1996 году. За 22 года у руля лондонского клуба он выиграл 17 трофеев, включая 3 титула чемпиона Англии. Французскому специалисту принадлежит рекорд по числу матчей в английской премьер-лиге (823).

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