СМИ: ван Гал не заинтересован в работе в "Челси"

Известный голландский тренер Луи ван Гал не заинтересован в работе с "Челси", сообщает в Твиттере журналист Het Laatste Nieuws Кристоф Террье. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что действующий наставник "синих" Антонио Конте может быть отправлен в отставку после завершения сезона.

Последним местом работы ван Гала был "Манчестер Юнайтед", который он возглавлял с 2014 по 2016 год. Под его руководством "красные дьяволы" выиграли один трофей - Кубок Англии в сезоне-2015/16.

Лондонцы после 27 туров занимают пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 53 очка. Отставание от идущего первым "Манчестер Сити" составляет 18 очков. Помимо выступления в премьер-лиге, команда Конте продолжает выступать в Кубке Англии и Лиге чемпионов.

Louis van Gaal denied any interest in the Chelsea job on Dutch tv by the way. #cfc #mufc – Kristof Terreur 📰 (@HLNinEngeland) 25 февраля 2018 г.

Трансляция матча "Манчестер Юнайтед" - "Челси"