СМИ: в "МЮ" раскол из-за конфликта Погба и Моуринью

В "Манчестер Юнайтед" произошел раскол из-за конфликта между главным тренером Жозе Моуринью и полузащитником Полем Погба, утверждает Daily Mail. Французского хавбека, в частности, поддержал его соотечественник Антони Марсьяль, а также франкоговорящий ивуариец Эрик Байи и полузащитник Андреас Перейра, недовольный игровым временем. Сторону Моуринью заняли в числе прочих Эшли Янг, Неманья Матич и Ромелу Лукаку.

Конфликт Моуринью и Погба длится уже какое-то время. 26 сентября в сети появилось видео их перепалки на тренировке.