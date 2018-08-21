СМИ: В "МЮ" доверяют Моуринью и не хотят менять его на Зидана

Жозе Моуринью останется на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщают британские СМИ.

Как информирует ВВС, руководство клуба не планирует увольнять португальца. Также в "МЮ" не видят необходимости обсуждать назначение вместо него Зинедина Зидана. - Зачем нам обсуждать Зидана, если для него нет вакансии, - сказал источник издания.

В матче второго тура чемпионата Англии "МЮ" уступил "Брайтону" (0:2).