СМИ: В "МЮ" доверяют Моуринью и не хотят менять его на Зидана

Жозе Моуринью останется на посту главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщают британские СМИ.
Как информирует ВВС, руководство клуба не планирует увольнять португальца. Также в "МЮ" не видят необходимости обсуждать назначение вместо него Зинедина Зидана. - Зачем нам обсуждать Зидана, если для него нет вакансии, - сказал источник издания.
В матче второго тура чемпионата Англии "МЮ" уступил "Брайтону" (0:2).
Дополнительная информация
https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2018-2019/