СМИ: Усманову предлагают 525 миллионов фунтов за акции "Арсенала"

Американский бизнесмен Стэн Кронке намерен выкупить долю россиянина Алишера Усманова в "Арсенале" за 525 миллионов фунтов, утверждает The Guardian. Кронке владеет 67 процентами акций лондонцев, Усманову принадлежат 30,04 процента. Таким образом, если сделка состоится, Кронке станет практически единоличным владельцем акций клуба.

Ранее в прессе появилась информация, что Усманов хочет купить у Кронке его долю в "Арсенале" за 2,3 миллиарда долларов, но американец ответил отказом.

Усманов приобрел 14,5 процента акций "Арсенала" в 2007 году за 75 миллионов фунтов. Впоследствии он увеличивал свою долю в клубе, доведя ее в феврале этого года до 30 процентов.