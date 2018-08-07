СМИ: Усманов согласился продать принадлежащий ему пакет акций "Арсенала"

Владелец контрольного пакета акций "Арсенала" Стэн Кронке готовится стать единоличным акционером клуба, сообщает BBC. По информации издания, американский бизнесмен предложил 600 миллионов фунтов Алишеру Усманову, которому принадлежат 30 процентов акций. Российский предприниматель согласился расстаться со своей делей.

Как отмечается в сообщении компании Кронке KSE Ltd, этот шаг поможет развитию "Арсенала".

"Амбиции компании в "Арсенале" - видеть, как клуб последовательно борется за победу в премьер-лиге и Лиге чемпионов, а также основные трофеи среди женских команд и на молодежном уровне, - говорится в сообщении KSE. - С момента прихода к руководству в 2011 году клуб вкладывался в крупные трансферы, контракты игроков, аналитиков и менеджмент. Мы рассчитываем, что клуб будет строиться на этих инвестициях".

Кронке впервые купил акции "канониров" в 2007 году, а спустя год вошел в совет директоров клуба. В 2011 году он стал осноным владельцем акций "Арсенала". За время управления клуба американским бизнесменом команда трижды выиграла Кубок Англии, а также три раза завоевала Суперкубок Англии. Лучшим результатом "Арсенала" в чемпионате Англии было второе место в сезоне-2015/16.