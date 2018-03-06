СМИ: Усман Дембеле летом готов уйти в "Арсенал"

Нападающий "Барселоны" Усман Дембеле недоволен своим положением в команде, сообщает Express. По информации издания, француз, в дебютном сезоне в испанской команде получивший две травмы, рассчитывает на большее количество игрового времени.

Также 20-летнего игрока беспокоят сообщения о том, что каталонцы договорились с нападающим "Атлетико" Антуаном Гризманном о переходе летом 2018 года. Форвард, за которого сине-гранатовые заплатили дортмундской "Боруссии" 105 миллионов евро, в случае оформления этого трансфера готов продолжить карьеру в "Арсенале".

В этом сезоне Дембеле принял участие в 11 матчах во всех турнирах, отдав 3 голевые передачи.