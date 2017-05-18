СМИ: "Уотфорд" отказался от кандидатуры Слуцкого

"Уотфорд" больше не рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды, сообщает The Telegraph. Также из списка претендентов исключе бывший наставник "Лестера" Клаудио Раньери. Главным претендентом на то, чтобы возглавить команду, является Марку Силва, который сейчас тренирует "Халл Сити".

В среду "Уотфорд" объявил об увольнении Вальтера Маццарри с поста главного тренера. Слуцкий в последнее время находился в Англии, где изучает язык и посещает некоторые матчи. Так, 8 мая россиянин присутствовал на поединке "Челси" - "Мидлсбро". Ранее сообщалось, что специалист может возглавить один из английских клубов летом.