СМИ: "Уотфорд" отказался от кандидатуры Слуцкого

"Уотфорд" больше не рассматривает кандидатуру Леонида Слуцкого на пост главного тренера команды, сообщает The Telegraph. Также из списка претендентов исключе бывший наставник "Лестера" Клаудио Раньери. Главным претендентом на то, чтобы возглавить команду, является Марку Силва, который сейчас тренирует "Халл Сити".
В среду "Уотфорд" объявил об увольнении Вальтера Маццарри с поста главного тренера. Слуцкий в последнее время находился в Англии, где изучает язык и посещает некоторые матчи. Так, 8 мая россиянин присутствовал на поединке "Челси" - "Мидлсбро". Ранее сообщалось, что специалист может возглавить один из английских клубов летом.
Алый Дракон
Вот, честно, немного жаль будет, если Слуцкий не возглавит какую-нибудь команду АПЛ или чемпион-лиги летом - было бы любопытно посмотреть... Но, видимо, ему придется поумерить аппетиты и быть согласным тренировать команду 3-4-го дивизиона, для начала... Если, конечно, он хочет в Англии закрепиться всерьез и надолго... Потому что, несмотря на его связи в лице Абрамовича - он в Англии никто и звать его никак... И он должен это осознать и принять... И статус "бывшего ГТ сборной России" ему не только не идет в плюс, а, скорее, даже в минус - ибо со сборной он полностью провалился... В общем, скромнее надо быть... Понятно, что хочется и в Лондоне жить, и команду из Лондона же тренировать )... Но сейчас наш "первый парень на деревне" оказался "последним парнем в городе", и поэтому ему нужно морально быть готовым к переезду в условный Честерфилд )
01:57
Пёс
никому там лёня не нужен, в этой гейропе, придётся ему обратно возвращаться, шинник тренировать
01:45
Пёс
не, так нельзя, сэ ведь уже целую статью про уотфорд накатал из-за этих слухов
01:41
aleksart-spb
да не летать им в космос печаль)))
01:40