СМИ: "Уотфорд" и "Кристал Пэлас" зимой поборются за вратаря "Хетафе"

Вратарь "Хетафе" Висенте Гуаита в зимнее трансферное окно может покинуть команду, сообщает Sun. По информации источника, в услугах 30-летнего голкипера заинтересованы "Уотфорд" и "Кристал Пэлас".

Отмечается, что каждый из клубом премьер-лиги предложил "Хетафе" по 3,9 миллиона евро. Сумма отступных, прописанных в контракте Гуаиты, составляет 7,8 миллиона евро. Его соглашение с клубом рассчитано до конца сезона-2017/18.

Также в услугах вратаря "Хетафе" заинтересован "Бешикташ".

В этом сезоне Гуаита принял участие в 17 матчах, пропустив 16 мячей. "Хетафе" после 17 туров занимает 9-е место в турнирной таблице, набрав 23 очка. Отставание шестой "еврокубковой" позиции составляет 4 балла.