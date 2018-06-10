23:05 10 июня | Футбол — Англия

СМИ: "Уотфорд" договорился с "Барселоной" о переходе Деулофеу


"Уотфорд" достиг договоренности с "Барселоной" о переходе полузащитника Жерара Деулофеу, сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, о переходе официально будет объявлено на следующей неделе. Последние полгода футболист выступал за "Уотфорд" на правах аренды.

Контракт игрока с "Барселоной" рассчитан до 2019 года. В нем прописаны отступные в размере 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний испанский хавбек провел семь матчей в составе "Уотфорда", отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.

 

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2017-2018/

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