СМИ: "Уотфорд" договорился с "Барселоной" о переходе Деулофеу

"Уотфорд" достиг договоренности с "Барселоной" о переходе полузащитника Жерара Деулофеу, сообщают испанские СМИ.

По данным Sport.es, о переходе официально будет объявлено на следующей неделе. Последние полгода футболист выступал за "Уотфорд" на правах аренды.

Контракт игрока с "Барселоной" рассчитан до 2019 года. В нем прописаны отступные в размере 20 миллионов евро.

В минувшем сезоне 24-летний испанский хавбек провел семь матчей в составе "Уотфорда", отметившись одним забитым мячом и одной результативной передачей.