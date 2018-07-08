СМИ: Уилшир перейдет в "Вест Хэм" на следующей неделе после медосмотра

Экс-полузащитник "Арсенала" Джек Уилшир на следующей неделе станет игроком "Вест Хэма", сообщают британские СМИ.

По данным Sky Sports, хавбек подпишет контракт после того, как пройдет медосмотр. До этого издание The Telegraph сообщало, что соглашение будет рассчитано на три года.

26-летний англичанин покинул "Арсенал" на правах свободного агента. В прошедшем сезоне он в 40 матчах забил два мяча при семи голевых передачах.