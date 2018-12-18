СМИ: Уилшир может пропустить остаток сезона из-за травмы

Полузащитник "Вест Хэма" Джек Уилшир, возможно, не сыграет из-за травмы до конца сезона, сообщают британские СМИ.

Ранее футболист получил травму лодыжки. Он травмировался 1 декабря в матче с "Ньюкаслом" (3:0) и с тех пор не играл.

По данным The Sun, если в ближайшие недели вылечить футболиста не удастся, то придется делать операцию, которая будет означать пропуск оставшихся матчей сезона.

26-летний футболист в текущем сезоне провел пять матчей за "Вест Хэм" и сделал одну голевую передачу.

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