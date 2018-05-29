СМИ: "Уэмбли" в случае продажи сохранит название до 2057 года

Потенциальный покупатель стадиона "Уэмбли" не сможет изменить его название до 2057 года, сообщает Times. По информации источника, Футбольная ассоциация Англии включила этот и другие ограничительные пункты в условия возможной сделки. Организация принято такое решение, чтобы сохранить статус арены как "дома английского футбола".

Напомним, в конце апреля появилась информация о том, что американский бизнесмен, владелец "Фулхэма" и клуба НФЛ "Джэксонвилл Джагуарс" Шахид Хан готов купить "Уэмбли" за 800 миллионов фунтов. В эту сумму входят 500 миллионов за саму арену, а также 300 миллионов для сохранения одноименного бизнес-клуба.

Новый "Уэмбли" был построен на месте старого стадиона, который носил такое же название. Работы велись с 2003 по 2007 год. Стоимость арены, на момент завершения строительства, составляля 798 миллионов фунтов.

"Уэмбли" – домашний стадион сборной Англии, который также принимает полуфиналы и финал Кубка Англии, а также решающую игру плей-офф чемпионшипа за право сыграть в премьер-лиге. В сезоне-2017/18 эта арена была домашней для "Тоттенхэма". Летом "шпоры" переедут на новый стадион.

"Фулхэм" с 2014 по 2018 год выступал во втором по силе дивизионе английского футбола, чемпионшипе. В конце мая команда в финале плей-офф обыграла "Астон Виллу" и вернулась в премьер-лигу.