СМИ: У Ярмоленко - повреждение ахиллова сухожилия правой ноги

Полузащитник "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко может пропустить до шести месяцев из-за травмы, информирует Daily mail. Игрок был заменен на 40-й минуте матча чемпионата Англии с "Тоттенхэмом".

Украинский полузащитник не смог самостоятельно покинуть поле, врачи унесли его на носилках. По данным издания, у футболиста - повреждение ахиллова сухожилия правой ноги.

В случае воспаления срок восстановления составляет около месяца. Но если все окажется еще серьезнее, то игроку потребуется операция, и он рискует пропустить до шести месяцев.

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