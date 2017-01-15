СМИ: "Тяньцзинь" предложил "Челси" за Косту 90 миллионов евро

Китайский клуб "Тяньцзинь Цюаньцзянь" сделал предложение "Челси" по трансферу Диегу Косты, сообщает The Sun. Лондонцам предложили 90 миллионов евро за форварда. Руководство "Челси" ответило отказом на этот запрос, несмотря на желание самого бразильца уйти из команды. Игроку предложен контракт на 35 миллионов евро в год. Кроме того, Косте не нравится жизнь в Лондоне.

Ранее сообщалось, что после предложения из Китая игрок отказался тренироваться с командой и разругался с главным тренером Антонио Конте. Итальянец опроверг эту информацию, отметив, что форвард не принял участие в матче против "Лестера" (3:0) из-за повреждения. В этом сезоне Коста забил 14 мячей в 21 матче в составе "Челси".