СМИ: Тухель отказал "Баварии" ради "Арсенала"

Бывший главный тренер дортмундской "Боруссии" Томас Тухель после завершения сезона-2017/18 возглавит "Арсенал", сообщает Kicker. Ранее издание сообщило, что 44-летний специалист отклонил предложение "Баварии", чей контракт с Юппом Хайнкесом рассчитан до этого лета.

Напомним, контракт нынешнего наставника лондонцев Арсена Венгера с клубом рассчитан до лета 2019 года. При этом, боссы "канониров", с большой долей вероятности, разорвут соглашение с французским специалистом уже этим летом.

Венгер возглавляет "Арсенал" с 1996 год. Под его руководством клуб завоевал 17 трофеев, включая три титула чемпионов Англии. 68-летнему наставнику принадлежит рекорд по числу матчей в премьер-лиге (820).