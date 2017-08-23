СМИ: Тухель может сменить Конте в "Челси"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте в ближайшее время может покинуть занимаемую должность, утверждает Sport Bild. Предполагается, что итальянского специалиста сменит Томас Тухель, ранее возглавлявший дортмундскую "Боруссию". По информации издания, данное решение было принято владельцем лондонцев Романом Абрамовичем.

Отмечается, что помимо Тухеля рассматривалась кандидатура Луиса Энрике, который в прошлом сезоне возглавлял "Барселону", но выбор был сделан в пользу немца, потому что он лучше владеет английским языком.

Напомним, что Конте возглавил "Челси" в 2016 году. В прошлом сезоне 48-летний тренер привел команду к чемпионству. Его контракт рассчитан до 2021 года.