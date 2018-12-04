СМИ: три клуба из чемпионата Англии претендуют на Иско

Полузащитник "Реала" Иско может покинуть клуб. Как утверждает The Sun, на 26-летнего испанца претендуют три клуба из чемпионата Англии.

В их число входят "Арсенал", "Челси" и "Тоттенхэм". Футболист готов покинуть "королевский клуб" из-за напряженных отношений с главным тренером Сантьяго Солари. При нем игрок перестал попадать в стартовый состав. Transfermarkt оценивает хавбека в 90 миллионов евро.

В текущем сезоне Иско провел 14 матчей за "Реал", забил 2 гола и отдал 2 результативных передачи.

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