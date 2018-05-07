СМИ: Тренер "Хаддерсфилда" Вагнер может заменить Пюэля в "Лестере"

По сообщениям британских СМИ, новым главным тренером "Лестера", возможно, станет Давид Вагнер. В таком случае он заменит на этом посту Клода Пюэля.

Текущим местом работы специалиста является "Хаддерсфилд". Команде осталось провести два матча в чемпионате, на данный момент она занимает 16-е место. При этом "Лестер", по данным The Times, расстанется с Пюэлем по окончании сезона.

46-летний тренер "Хаддерсфилда" пока отложил переговоры о новом контракте с нынешним клубом. При этом указано, что интерес к немцу также проявляет "Вест Хэм". "Лестер" занимает девятое место в чемпионате Англии.