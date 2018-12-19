СМИ: Тренер "Борнмута" Хоуи может заменить Покеттино в "Тоттенхэме", если он возглавит "МЮ"

В будущем главным тренером "Тоттенхэма" может стать Эдди Хоуи, сообщают британские СМИ. Сейчас он возглавляет "Борнмут".

Как информирует Mirror, такой вариант возможен, если нынешний главный тренер "шпор" Маурисио Покеттино получит работу в "МЮ". Ранее сообщалось, что это может произойти в следующем сезоне. До конца текущего сезона "красных дьяволов будет тренировать Уле Гуннар Сульшер.

41-летний Эдди Хоуи работает с "Борнмутом" с 2012 года. Он вывел команду из третьего дивизиона в премьер-лигу.

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