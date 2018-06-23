СМИ: "Тоттенхэм" заплатит 23 миллиона фунтов за форварда "Ниццы"

Нападающий "Ниццы" Алассан Плеа в ближайшее время может перейти в "Тоттенхэм", сообщает Sun. По информации издания, "шпоры" готовы заплатить за 25-летнего игрока 23 миллиона фунтов (25 миллионов евро).

Отмечается, что в услугах форварда заинтересован главный тренер команды из Лондона Маурисио Покеттино. Аргентинский специалист переключился на игрока из чемпионата Франции после того, как клуб не смог договориться о трансфере Антони Марсьяля из "Манчестер Юнайтед".

Президент "Ниццы" Жан-Пьер Ривьера готов продать игрока в летнее трансферное окно. В его услугах также заинтересованы "Севилья", дортмундская "Боруссия", а также "Боруссия" из Менхенгладбаха.

В прошлом сезоне Плеа принял участие в 49 матчах на клубном уровне, забив 21 мяч и сделав 1 голевую передачу. Его контракт с "Ниццей" рассчитан до лета 2021 года а трансферная стоимость, по оценке transfermarkt.de, составляет 18 миллионов евро.