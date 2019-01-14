СМИ: "Тоттенхэм" сможет играть на недостроенной домашней арене

"Тоттенхэм" в нынешнем сезоне сможет проводить домашние матчи на новой арене, несмотря на проблемы с ее строительством, утверждает Daily Mail. Лондонцы смогут принимать соперников на стадионе с недостроенными секторами.

Открытие арены "Тоттенхэма" было запланировано на осень прошлого года, но из-за проблем с безопасностью были сперва перенесены на декабрь, а по новым данным - на конец марта.

Домашние игры лондонцы пока проводят на "Уэмбли". Если "Тоттенхэм" не сможет сыграть с "Брайтоном" 6 апреля на новой арене, то руководство лиги может потребовать доиграть оставшиеся три домашние встречи на "Уэмбли".