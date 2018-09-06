СМИ: "Тоттенхэм" может отыграть весь сезон на "Уэмбли"

"Тоттенхэм", возможно, будет выступать на "Уэмбли" до конца сезона, сообщают британские СМИ.

Напомним, "шпоры" пока так и не ввели в эксплуатацию свой новый стадион, так как там возникли проблемы с соблюдением норм безопасности. По данным Daily Mail, есть опасения, что стадион не удастся использовать как минимум до Рождества. Поэтому клуб попросил разрешить им играть на "Уэмбли" до 15 декабря - на эту дату запланирован матч против "Бернли".

При этом представители АПЛ считают, что если прогресса не будет, клубу стоит выступать за "Уэмбли" до конца сезона. В премьер-лиге с пониманием относятся к ситуации, но считают, что неопределенность со стадионом может навредить болельщикам и трансляторам игр.